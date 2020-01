Kriminalpolizei : Einbruch in Einfamilienhaus in Kleinottweiler

Kleinottweiler Die Polizei sucht nach Zeugen eines Einbruchs, der sich am Samstag in Kleinottweiler ereignete. Zwischen 14.15 und 18.20 Uhr stiegen ein oder mehrere Täter in Abwesenheit des Hausbewohners in ein Einfamilienhaus in der Homburger Straße ein.

Sie konnten unter großem Kraftaufwand eine rückwärtige Kellertür aufbrechen und gelangten so ins Hausinnere. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet wurde, wie die Polizei weiter mitteilt. Anschließend flüchteten der oder die Einbrecher unerkannt.