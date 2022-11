Kameradschaftsabend der Feuerwehr : Feuerwehrstärke auf solidem Stand

Frankenholz Beim Kameradschaftsabend des Löschbezirks Frankenholz standen etliche Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung.

Bei bisher 74 Einsätzen waren die Feuerwehrfrauen und -männer des Löschbezirks Frankenholz in diesem Jahr unterwegs. Mit 29 Mitgliedern blieb die Zahl der Feuerwehrfrauen und -männer auch in diesem Jahr konstant. Löschbezirksführer Arno Neuschwander informierte, dass sich für das kommende Jahr drei Quereinsteiger gemeldet hätten, die dem Löschbezirk dann zur Verfügung stünden. Quereinsteiger sind Frauen und Männer, die nicht über die Jugendwehr zum Aktivenbereich kommen, sondern ihre Ausbildung erst als Erwachsene angehen. Erfreulich ist auch der Zuspruch im Nachwuchsbereich. Neuschwander: „15 Nachwuchsleute gehören uns an. Aus diesem Bereich kommen dann die nächsten Aktiven in unsere Wehr.“ Neu ist die Gründung einer Bambini-Wehr, die im kommenden Januar ansteht.