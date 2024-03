Löschbezirk Oberbexbach 92 Einsätze für die Feuerwehrleute

Nach dem Ausblick auf die kommenden Aktivitäten im Jahr 2024, stellte der Jugendfeuerwehrbeauftragte Marcel Bruder in seinem Jahresbericht dar, dass die 25 Mitglieder in den Jugendgruppen (davon elf in der Bambini-Feuerwehr) ebenfalls einiges geleistet hätten. So hätten die Angehörigen der Jugendfeuerwehr bei 51 Diensten neben vielen feuerwehrtechnischen Ausbildungen auch verschiedene Freizeitaktivitäten unternommen, wie unter anderem ein fünftägiges Zeltlager oder auch ein spannendes Fußballgolf-Turnier. Auch die Bambini hätten in ihren 23 Gruppenstunden von Bastelstunden über Brandschutzerziehung bis hin zur Abnahme des Kinderflämmchens in zwei Stufen viele abwechslungsreiche Nachmittage erlebt.