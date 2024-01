Jahreshauptversammlung Löschbezirk Kleinottweiler Beim Löschbezirk wurde für 40, 50 und sogar 60 Jahre geehrt

Der Personalstand des Löschbezirks habe sich leider um eine Person auf 17 Aktive vermindert. Acht Mitglieder gehörten der Alterswehr an. 22 reguläre Übungen wurden durchgeführt, darunter sieben Theorie-Schulungen und 15 praktische Übungen. Eine Alarmübung mit allen Löschbezirken der Stadt Bexbach fand gemeinsam mit der Polizei im Gewerbegebiet statt. Zusammen mit dem Löschbezirk Mitte wurden Übungen zu den Themen Kaminbrände, technische Hilfe, Wasserförderung sowie eine Einsatzübung in einem Abbruchhaus durchgeführt. Eine weitere Einsatzübung führte man gemeinsam mit dem Löschbezirk Oberbexbach durch. Zudem war man bei einer Notfall-Darstellung in Quierschied dabei, wo man an einer Menschenrettung und einer Brandbekämpfung beteiligt war. An einem weiteren Termin probte man die Wasserförderung unter schwierigen Bedingungen zur Steinberghütte in Oberbexbach. Zudem absolvierten die Atemschutzgeräteträger die jährlich vorgeschriebene Belastungsübung auf einer Übungsstrecke.