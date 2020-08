Zweirad-Schulung in Bexbach : Das richtige Fahren mit dem E-Bike hat durchaus seine Tücken

Unter der Leitung von Polizeioberkommissar Uwe Grub lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das richtige Fahren mit ihren E-Bikes auf den Straßen der Verkehrsschule im Bexbacher Blumengarten. Foto: Markus Hagen

Bexbach In der Jugendverkehrsschule in Bexbach erfuhren Interessierte in zwei Kursen alles Wichtige über den richtigen Umgang mit den Elektrorädern.

Vor geraumer Zeit fand bereits an der Verkehrsschule in Erbach ein Kurs für E-Bikefahrer statt (wir berichteten). Der richtige Umgang mit dem Zweirad mit Hilfsmotor standen dabei im Mittelpunkt. Da dachte sich Polizeioberkommissar Uwe Grub: „Wenn in Homburg so ein Kurs stattfinden kann, weshalb dann nicht auch bei uns in Bexbach.“ Gesagt, getan – am Dienstag und Donnerstag dieser Woche wurden gleich zwei solcher auf den Straßen der Verkehrschule im Bexbacher Blumengarten angeboten.

Grub stellte im Gespräch mit unserer Zeitung heraus, dass die Nutzung dieser Räder so ganz einfach sicherlich nicht sind. „Einfach kaufen, draufsitzen und losfahren, ist nicht.“ So standen in den rund drei Stunden an den beiden Vormittagen nicht nur die Fahrpraxis, sondern auch etwas Theorie auf dem Stundenplan.

„Vielfach wird die Geschwindigkeit, die man mit diesen E-Bikes erreichen kann, von den Fahrern unterschätzt.“ Die Empfehlung des Tragens von Fahrradhelmen sei daher beim Fahren von E-Bikes erst recht sehr wichtig. Geübt wurde im Blumengarten auch das Anfahren an einem Steilhang. Auch nicht so einfach, wie einige Teilnehmer schon feststellen mussten. Darüber hinaus gab es Übungen wie Slalomfahren und Wenden auf der Fahrbahn. Auch das richtige Abbiegen wurde gelernt. „Die schwereren Elektroräder verhalten sich auch hier ganz anders als übliche Zweiräder“, sagt Grub.

Die Kursbelegung war wegen der Corona-Krise und den damit einhergehenden Beschränkungen pro Tag auf zehn Teilnehmer reduziert. Am ersten Tag war auch Ute Dörr aus Kirkel dabei. „Ich habe großen Respekt vor den Geschwindigkeiten, die ich mit meinem E-Bike erreichen kann.“ Täglich fährt sie mit ihrem Rad nach Homburg zur Arbeit. „Ich habe von diesem Kurs in Bexbach gelesen und mich gleich angemeldet.“ Auch das Ehepaar Babara und Stefan Britz aus Bexbach war am Dienstag bei der ersten Auflage dabei. „Wir haben die Bikes bereits seit drei Jahren. Aber so richtig gefahren sind wir noch nicht damit. Sie standen bislang mehr oder weniger in der Garage“, so Stefan Britz. Schön, dass man nun an der Verkehrsschule im Bexbachden richtigen Umgang und das sichere Fahren mit diesen Elektrorädern lernen könne. Auch über die Technik erfuhr man viel.

Maximiliane Amberger von der Stadtverwaltung Bexbach: „Die Nachfrage nach Schulungen für das Fahren dieser E-Bikes war sehr groß. Unsere beiden Termine waren mit jeweils zehn Teilnehmern schnell ausgebucht.“ Daher habe man sich entschlossen, am 2. September noch einen dritten Kurs anzubieten. Da die ersten beiden Kurse am Dienstag und Donnerstag am Vormittag stattfinden, ist Kurs drei für Berufstätige am frühen Abend ab 16.30 Uhr.