E-Bike-Sicherheitstraining in Bexbach : Die Tücken eines Pedelecs kennenlernen

Zwölf Teilnehmer nahmen beim Sicherheitstraining mit ihren E-Bikes an der Bexbacher Verkehrsschule teil, das nach zweijähriger Pause zum zweiten Mal stattfand. Foto: Markus Hagen

Bexbach Bei einem Sicherheitskurs an der Verkehrsschule Bexbach lernten Senioren, worauf es beim Fahren mit E-Bikes ankommt. Und wo Gefahren lauern.

Durch die Möglichkeit, beim Radfahren durch einen Elektromotor unterstützt zu werden, steigen immer mehr Senioren auf die E-Bikes um. Doch der Umstieg von einem normalen Fahrad auf ein sogenanntes Pedelec ist nicht ganz so einfach. Das Fahrverhalten mit dem Bike, sei es beim Kurvenfahren, Anfahren am Berg bis zu den unterschätzten Geschwindigkeiten, die sich mit diesen Zweirädern mühelos erreichen lassen, birgt nicht unerhebliche Gefahren. Zahlreiche Todesfälle, so verunglückten 2020 im Saarland sieben E-Bike-Fahrer tödlich, und die stetig steigenden Zahlen im Jahr von Verletzten, haben die Polizei im Saarland veranlasst, spezielle Kurse für die Handhabung von E-Bikes anzubieten.

2020 fand an der Verkehrsschule in Bexbach unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Uwe Grub erstmals so ein Sicherheitstraining für E-Bikes statt. Coronabedingt musste danach eine Pause eingelegt werden, ehe nun in Bexbach zum zweiten Mal unter der Leitung von Grub und seinem Kollegen der Homburger Verkehrsschule, Kriminalkommissar Heiner Schultz, für zwei Stunden ein solches Training stattfinden konnte.

Patrick End, Leiter der Verkehrssicherheitsabteilung des Landespolizeipräsidiums, war ebenfalls vor Ort. „Viele Käufer und dann Nutzer dieser E-Bikes unterschätzen diese Räder. Zum einen fahren sie zu schnell damit und kennen die Handhabung nicht. Daher kommt es immer wieder zu Unfällen in der älteren Bevölkerung“, so End. Diese Sicherheitstrainings, wie nun in Bexbach, werden daher inzwischen im gesamten Saarland angeboten. „Die Teilnehmer sind begeistert, dass es diese Möglichkeit zum Training mit den E-Bikes gibt“, sagt auch Polizeihauptkommissar Uwe Grub. Beim jüngsten Training in Bexbach hatten sich zwölf Teilnehmer gemeldet.

Bevor die Teilnehmer im Alter von 60 bis 80 Jahren fachkundige Tipps zum sichern Fahren mit dem E-Bike erhielten, gab es von den Polizeibeamten erst einmal viele theoretische Hinweise. Grub: „Das fängt schon mit dem richtigen Sitz des Fahrradhelms an. Viele Radfahrer haben zwar einen Helm an, aber wenn dieser nicht richtig am Kopf angepasst ist, nützt er im Falle eines Falles nicht viel.“

