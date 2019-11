Polizei : Diebe klauen Gartenbank in Höchen

Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Donnerstag, 21. November, 18 Uhr, und Freitag, 22. November, 10 Uhr, aus einem Gartengrundstück in der Römerstraße in Bexbach-Höchen eine Aluminiumgartenbank mit Rattangeflecht.

Die Schadenshöhe beträgt rund 150 Euro.