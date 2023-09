Auch ohne Straußenjugend Die Bexbacher Kerb hat wieder Lebenskraft

„Ihr liewe Leud unn Kerwegäscht ...“. Für einen ganz kurzen Moment hatte man am Samstag das Gefühl, als sei die Bexbacher Kerb in ihrer vollen Pracht vergangener Jahrzehnte wieder auferstanden – samt echter Kerweredd und richtiger Straußgesellschaft. Doch eben eine Straußjugend gibt es schon lange nicht mehr. So war die Eröffnungsrede von Bürgermeister Christian Prech dann zu Beginn erst mal ein Blick zurück die Vergangenheit.