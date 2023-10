25 Jahre Saarpfalz-Park Die Erfolgsgeschichte eines Konversionsprojekts

„Glaube“ und „Vertrauen“ sind Wörter, die anlässlich des 25. Geburtstags des Gewerbegebiets Saarpfalz-Parks in Bexbach immer wieder gerne in den Mund genommen werden. Doris Gaa, die Geschäftsführerin der Saarpfalz-Park Bexbach (SPB) GmbH, lobte etwa, dass die Idee, vor 25 Jahren das einstige Bexbacher Kasernengelände vom Bund zu kaufen und zu einem Gewerbegebiet mit Hallen- und Büroflächen umzustrukturieren, stets von verlässlichen Partnern unterstützt worden sei: „Vertrauen ist wichtig. Gerade in der Anfangsphase war das ja nicht selbstverständlich. Keiner konnte hundertprozentig wissen, dass das Konzept aufgeht und sich hier ausreichend Betriebe niederlassen.