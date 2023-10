Stadtmeisterschaften im Schießen 42. Stadtmeisterschaften brachte zahlreiche gute Ergebnisse

Vorsitzender Christian Fischer begrüßte alle Mitglieder und Gastschützen. Eine besondere Begrüßung erhielt der Bürgermeister Christian Prech. Ihm wurde die Ehre zuteil, die Wanderpokale für die beste Luftpistolen- und Luftgewehrmannschaft zu überreichen sowie die Krönung des neuen Stadtschützenkönigs Robert Spohn (Höchen) und seinen Hofstaat, der 1. Hofdame Barbara Wallich (Bexbach) sowie den 2. Ritter Sebastian Stein (Bexbach) zu übernehmen. Die Wanderpokale wurden von den Bexbacher Mannschaften zum dritten Mal in Folge gewonnen, sodass diese jetzt in Bexbach verbleiben. Im nächsten Jahr werden zwei neue Pokale benötigt. Laut Christian Fischer waren es in diesem Jahr 83 Starter, zwölf mehr als im Vorjahr. Es wurden in diesem Jahr 18 Mannschaften gemeldet. Durch den Stadtsportverband, vertreten durch den stellvertretenden Vorsitzenden Stieven Bungert, galt es, insgesamt 85 Gold-, 29 Silber- sowie 14 Bronzemedaillen zu übergeben. Zu Ehren der Stadtmeisterschaften sowie dem neuen Hofstaat gaben die Böllerschützen der Höcher Böllergruppe an Ende der Veranstaltung ihr Bestes.