Narren in Bexbach starten in die Session : Die Blätsch ließ es richtig krachen

Die Juniorengarde der KG Blätsch Bexbach präsentierte ihr Programm bei der Sessionseröffnung am Samstag im Volkshaus Oberbexbach. Foto: Markus Hagen

Oberbexbach Die lange Vorbereitung hat sich auch bei der Bexbacher Karnevalsgesellschaft vollauf gelohnt. Eine erste Kostprobe gabs bei der Sessionseröffnung.

Eine Woche nach der Sessionseröffnung des Oberbexbacher Karnevalsvereins „Mehr gehn Metsamme“ (MGM), hatte die Bexbacher Karnevalsgesellschaft „Die Blätsch“ ihre Freunde und auch benachbarte Karnevalsvereine, wie unter anderem die MGM und die Homburger Narrenzunft zu ihrer Sessionseröffnung 2022/23 ins Oberbexbacher Volkshaus eingeladen. Über drei Stunden boten die Akteure auf der Bühne mit Elferrat, Prinzenpaar mit Prinzessin Sarah I. und Prinz Tobias I. von Geld und Leben, Akteure der einzelnen Garden sowie Büttenreden, einen bunten Mix aus Unterhaltung, Vorführungen und Musik. Eine gelungene Auftaktveranstaltung zur neuen Session.

„Endlich dürfen wir uns wieder live zeigen und uns unseren vielen Freunden und Gästen präsentieren, nachdem uns Corona in der letzten Session einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machte. Freuen wir uns auf unterhaltsame Stunden bei unseren Veranstaltungen, wie bei der Sessionseröffnung heute, Prunk-Galasitzung, Kinderfasching und der Gemeinschaftssitzung mit unseren Freunden der MGM Oberbexbach“, so Andreas Brutsch, der Präsident der Blätsch am Samstagabend, der die Session gemeinsam mit Geschäftsführer Daniel Schmelzer im Volkshaus eröffnete. Die Vorfreude war auch dem Prinzenpaar Tobias I. von Geld und Leben und seiner Prinzessin Sarah I. anzumerken. Sarah Baus, die 25-jährige Angestellte im zentralen Patientenmanagement der Unfallchirurgie der Homburger Universittätstklinik und der 22-jährige Versicherungskaufmann Tobias Martin wurden im letzten Jahr bei der Sessionseröffnung als Blätsch-Prinzenpaar auserkoren. Doch nach Ausbruch von Corona fanden 2021 keine Karnevalsveranstaltungen mehr statt. „Wir freuen uns, dass wir unsere Aufgaben in dieser Session angehen und uns bei den anstehenden Ereignissen auch präsentieren können“, so das Prinzenpaar, das zum Auftakt der Session 2022/23 im Oberbexbacher Volkshaus einige Male im Blickpunkt stand. Unter anderem galt es, fleißig Orden zu verteilen. Mitglieder des Elferrates durften sich darüber freuen, wie auch Unterstützer und Sponsoren des Vereins. Günter Walter, Ehrenstandartenträger der Blätsch, wurde für seine Verdienste besonders ausgezeichnet. Indessen herrschte bei den jüngsten Mitgliedern der neuen Schautanzgruppe der Blätsch Miniminis schon viel Aufregung. Die Drei- bis Sechsjährigen durften nach einigen Stunden Vorbereitung unter Trainerin Marie Brutsch erstmals vor großem Publikum – rund 200 Gäste kamen ins Volkshaus – auftreten. Lampenfieber war schon angesagt, aber als es dann endlich losging und die Musik spielte, waren sie mit viel Spaß und Freude bei ihrer ersten Live-Veranstaltung dabei. Die Tanzmariechen Mia Einhorn, Luisa Schick, Franziska Prech und Celine Kasputtis präsentierten Showeinlagen vom Feinsten. Die vielen Stunden Training seit März hatten sich gelohnt.

Info Mitwirkende bei der Sessionseröffnung Elferrat: Präsident Andreas Brutsch, Geschäftsführer Daniel Schmelzer, Steven Korth, Dirk Vogelgesang, Manfred Desroches, Thorsten Schneider, Christopher Spies, Dennis Beinhorn, Werner Paulus, Walter Borr und Günter Walter Prinzenpaar Sarah I (Sarah Baus) und Tobias I Von Geld und Leben (Tobias Martin) Schautanzgruppen: Miniminis (Trainerin: Marie Brutsch), Dancekids (Trainerinnen Nicole Georg und Caroline Beinhorn), Minigarde (Trainerin Annabelle Rossin), Minigarde (Trainerinnen Nicole Georg und Pia Klein), Juniorengarde (Trainierin Julia Karwoth/Pia Klein), Junioren-Schautanzgruppe (Trainerinnen Ann-Kathrin Dernbecher und Caroline Grimm) Tanzmariechen: Mia Beinhorn und Louisa Schick (Trainerin Celine End), Franziska Prech, Celine Kasputtis (Trainerin jeweils Annabelle Rossin) Büttenreden: Mutter und Sohn (Anja Donauer/Johannes Donauer), „De Annersch“ Friedel Wagner Betschbacher Buwe: Patrick Weber, Patrick Brehme, Wolfgang Johann, Lars Schneider und Sebastian Conrad.

Dies galt auch für die Garden der Blätsch. Es zeigten sich die Minigarde mit einem Jugendschautanz und die Juniorengarde. Die Dancekids sorgten für Stimmung. Selbstverständlich waren auch humorvoll verpackte Büttenreden am Samstagabend mit in das Programm genommen worden. Anja Donauer und Johannes Steimer wussten in ihrem Vortrag zum Thema „Mutter und Sohn“ einiges aus dem Elternhaus zu berichten. Friedel Wagner vom benachbarten KKW Wellesweiler tauchte mit Pickelhaube als „De Annersch“ auf. Schunkeleinlagen durften während der über drei Stunden auch nicht fehlen, wie auch die „Betschbacher Buwe“ vom benachbarten MGM Bexbach, die mit ihrem Auftritt für beste Unterhaltung sorgten.

Das Prinzenpaar der KG Blätsch Bexbach mit Präsident Andreas Brutsch (links) und Geschäftsführer Daniel Schmelzer (rechts) verteilte bei der Sessionseröffnung unter anderem Orden an die Mitwirkenden. Foto: Markus Hagen