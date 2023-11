Nicolas Simon war der Gewinner des Abends Im Bexbacher Kulturbahnhof gab es moderne Poesie mit Twist

Es war erlaubt, jegliche Art von Texten vorzutragen, solange sie nur selbst geschrieben wurden. Insgesamt waren acht Poetinnen und Poeten erschienen: Sebastian Seefeld, Finja Hirschmann, Pauline Puhze, Nicolas Simon, Lara Wagner, Elli Germann, Tim Vollmer und Andrej Winterholler. Nach jeder Performance bewertete eine spontan vor Beginn der Veranstaltung ausgewählte Jury aus dem Publikum die Darbietung auf einer Skala von eins bis zehn. Am Ende des Wettbewerbes wurde dann die Poetin oder der Poet mit der höchsten Punktzahl und auch mit dem lautesten Applaus zum Sieger des Abends gekürt. Und der erste Preis in Form einer Bexbacher Grubenlampe sowie eines kleinen Pokals ging schließlich an den Homburger Simon. In seinem Finalbeitrag ging es um Peinlichkeiten, und wie man am besten spielerisch damit umgeht. Und ganz spontan hatte sich in der Pause auch noch die zehnjährige Emma quasi außer Konkurrenz als Besucherin zum Wettbewerb angemeldet und erntete für ihr Maus-Weihnachtsgedicht lang anhaltenden Applaus. Die Teilnehmer kamen teilweise aus dem Saarland, andere waren allerdings auch von weiter her, wie beispielsweise aus Frankfurt, nach Bexbach angereist. Die aufgegriffenen Themen der Beiträge waren höchst unterschiedlich: Mal ging es um witzige Darbietungen, mal auch um ernstere, wie beispielsweise Mobbing. Moderatorin des Abends war die in der Slam-Szene äußerst bekannte Andrea Maria Fahrenkampf. „Heute sind keine Kostüme oder Requisiten erlaubt. Musikinstrumente sind auch nicht vorgesehen. Singen darf man nur auszugsweise. Wir präsentieren ein Format, das kurzweilig ist. Wir sprechen sämtliche Altersgruppen an“, erklärte Fahrenkampf. Da die Jury selbst aus dem Publikum kam, bestand auch die Chance, für gut gehaltene Beiträge in die Finalrunde hineinzubewerten. Die Stadt Bexbach kooperierte dabei mit dem „lockeren Künstlerkollektiv“ Dichterdschungel mit Hauptsitz in Saarbrücken. „Hier im Kulturbahnhof ist man viel näher am Publikum dran als bei größeren Veranstaltungen. Wir haben heute auch zwei Premieren. Bexbach ist eine gute Bühne für Leute, die zum ersten Mal auftreten. Das Alter der Teilnehmer variiert zwischen 14 und 36 Jahre“, berichtete die Moderatorin des Abends. Was vorgetragen wird, stamme teilweise aus dem persönlichen Umfeld der Poeten, aber auch die Politik und das Weltgeschehen sind beliebte Themengebiete. Fahrenkampf hatte 2017 die Saarlandmeisterschaft im Poetry-Slam gewonnen. Und nun hat sie Aufritte im gesamten deutschsprachigen Raum, auch in Österreich und in der Schweiz. „Mir persönlich kommen die besten Ideen dort, wo viele Menschen sind. Wenn ich zu Auftritten unterwegs bin, beobachte ich die Menschen im Zug oder auch am Bahnhof. Wenn man Ausschnitte von fremden Unterhaltungen mitbekommt, da kommen mir die besten Ideen. Schreiben tue ich allerdings meistens zu Hause, in den frühen Morgenstunden - wenn alles noch still ist. Es gibt in unserer Szene sehr viele Workshopangebote und Nachwuchsarbeit. Poetry-Slam ist am Wachsen. Und über Landesmeisterschaften qualifiziert man sich dann für die deutschsprachige Meisterschaft“, berichtete die Moderatorin. Und der Bexbacher Bürgermeister Christian Prech ergänzte: „Ein Poetry-Slam ist teilweise witzig, aber dann auch wieder sehr emotional. Wir konnten dieses Mal die Besucherzahl steigern. Von daher soll das hier eine feste Institution werden.“