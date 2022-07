Trail : Höcherberg-Trail lockt mit 250 Höhenmetern

Der letzte Höcherberg-Trail in Frankenholz vor Beginn der Corona-Pandemie hat 2019 stattgefunden. Foto: Stefan Holzhauser

Frankenholz Der 8. Höcherberg-Trail des VfR Frankenholz findet an diesem Sonntag, 17. Juli, rund um Anlage am Stangenwald statt. Er ist eingebettet in das Sportfest des Vereins, das an diesem Freitag begann. Am Samstag, 16. Juli, stehen ab 12 Uhr Jugendfußball-Spiele auf dem Programm, ehe ab 18 Uhr die AH der SG Frankenholz-Münchwies die SG Oberbexbach empfängt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Ab 19.30 Uhr geht ein Elfmeter-Cup über die Bühne. Am Sonntag wird im Anschluss an den Höcherberg-Trail ab 14 Uhr der Wettbewerb „Unser Dorf spielt Boule“ ausgetragen.

Im Mittelpunkt des dreitägigen Sportfestprogramms steht aber der Höcherberg-Trail. „Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir den Lauf in den beiden vergangenen Jahren nicht durchführen und starten nun einen Neuanfang“, sagt Ewald Albetz aus dem Organisations-Team des VfR Frankenholz. Die am Trail teilnehmenden Jugendlichen müssen besonders früh aufstehen, denn der Startschuss über ihre zwei Kilometer lange Wendepunktstrecke fällt um 9.30 Uhr. Eine halbe Stunde später geht das Hauptfeld auf die Strecke – zur Auswahl stehen Distanzen über fünf und zehn Kilometer.

„Mit über 250 Höhenmetern auf ganz unterschiedlichen Laufuntergründen ist es mit Sicherheit kein Wettbewerb, um eine neue persönliche Bestzeit über diese Distanz zu laufen. Die meisten Starter genießen diesen Naturlauf mit tollen Aussichtspunkten und werden mit Zeiten von rund einer Stunde das Ziel erreichen“, erklärt Michael Helfen, der ebenfalls dem Organisations-Team angehört. Die für Sonntag angekündigten warmen Temperaturen seien kein Problem, da es „komplett durch die Wälder am oberen Höcherberg“ gehe.

Die Verantwortlichen des VfR Frankenholz konnten auch einige Helfer des Radfahrvereins Blitz Oberbexbach gewinnen. Sie begleiten auf dem Rad die schnellsten und langsamsten Teilnehmer. Helfen sagt: „Der Lauf über fünf Kilometer ist bestens für Starter geeignet, die noch wenig Erfahrung mit Trail-Läufen haben und im Rahmen unserer Veranstaltung einmal in diese Sportart hineinschnuppern möchten.“ Kai Hary aus dem Organisations-Team ergänzt: „Herzlich eingeladen sind auch alle Jogger. Und wir haben extra auch in der Grundschule für unsere Veranstaltung geworben und sprechen auch Mütter und Väter an, die zusammen mit ihren Kindern die zwei Kilometer lange Strecke laufen wollen.“