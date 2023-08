Fußball und Boule SV Höchen ist eine feste Gemeinschaft

Das Ehrenamt ist in Vereinen ein unverzichtbarer Bestandteil. Ansonsten würde das Vereinsleben ganz schnell zum Stillstand kommen. Nicht anders sieht dies beim 1920 gegründeten SV Höchen aus. Dort ist Maximilian „Max“ Jochum neben Petro Epp gleichberechtigter erster Vorsitzender. Der 33-Jährige wohnt im benachbarten Waldmohr und gehört dem Verein „wieder seit 2015“ an. Seine Fußballlaufbahn begann bereits im Alter von drei Jahren beim FV Oberbexbach. Bedingt durch einen Umzug der Mutter nach Höchen folgte in der D-Jugend der Wechsel zum dortigen Sportverein. Jochum hielt dann dem SV Höchen bis 2011 die Treue, ehe er sich für dreieinhalb Jahre dem VfR Frankenholz anschloss. 2015 folgte dann unter Trainer Dirk Stöhr die Rückkehr zum SV Höchen.