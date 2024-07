Konstituierende Sitzung in Bexbach Stadt Bexbach weiter mit zwei Beigeordneten

Am Donnerstagabend kam der neue Bexbacher Stadtrat zu seiner ersten, der sogenannten konstituierenden Sitzung zusammen. Diese Sitzungen sind geprägt von vielen notwendigen Formalien. Allerdings stehen auch wichtige Personalentscheidungen an, konkret die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten. In der zurückliegenden Legislatur war Thorsten Müller von der CDU erster Beigeordneter, Dirk Vogelgesang von der SPD der zweite. Schon vor der Sitzung war durchgedrungen, dass sich CDU und die erstarkte FWG darauf verständigt hatten, mit Thorsten Müller und Karsten Durrang zwei Kandidaten für die Wahl der Beigeordneten aufzustellen – eine entsprechende gemeinsame Mehrheit der beiden Fraktionen sicherte diesen Plan dann auch ab.