Bewegter Karriereweg Bexbacher Pfarrer Hansdieter Heck zeigte immer unermüdlichen Einsatz

20 Jahre war Pfarrer Hansdieter Heck in der protestantischen Kirchengemeinde Bexbach im Saarland tätig, ehe er am vergangenen Sonntag in einem Festgottesdienst verabschiedet wurde. Viele Bekannte und Menschen, mit denen der 65-Jährige in den beiden Jahrzehnten seines Wirkens zu tun hatte, waren gekommen. Darunter Dekan Thomas Holtmann, Bürgermeister Christian Prech und Manfred Metzinger vom Löschbezirk Bexbach-Mitte. „Hansdieter hat in unserem Löschbezirk sehr viel getan, wenn es galt, Brandgeschädigte oder auch unsere Wehrleute psychologisch zu betreuen“, betonte Metzinger dabei.