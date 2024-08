Hof Tierklang Ein Ort, an dem sich Mensch und Tier begegnen

Der Tierhof „Tierklang“ in Niederbexbach, das ist ein ganz besonderer Ort. Und dieses „ganz besonders“ verdient das Erzählen einer nicht weniger besonderen Geschichte. Nun könnte man schreiben, dass im Zentrum eben dieser Geschichte die beiden Betreiber des Hofes stehen. Doch alles auf Pascal Nazari und Susanne Jordan zu konzentrieren, würde dem Hof und dem Leben dort bei weitem nicht gerecht. Denn: Tatsächlich dreht sich alles, und wirklich alles, um das Wohl der Tiere, die dort leben. Und das sind nicht wenige. Über 80 Hühner unterschiedlichster Rassen haben dort ihr Zuhause, kleine und gar nicht so kleine Minischweine, Hasen, Hunde, Pferde, Kaninchen, Katzen, Ziegen, Schafe – seinen Namen „Tierklang“ trägt das Anwesen in der Ludwigstraße am Rande Niederbexbachs zu Recht. Und es ist der Klang von Tieren, die einfach sein dürfen. Ohne Nutzen, ohne Zwang. Dem einen oder anderen kommt jetzt vielleicht der Begriff „Gnadenhof“ in den Sinn. Doch das mag nicht wirklich passen – wenn man erkennt, was hinter allem steckt. Sicher, einige der Tiere, die Nazari und Jordan aufnehmen, haben „es hinter sich“. Aber eben nicht das Leben, sondern ihre oft vom Menschen aufgenötigte Funktion. So wie „Bubbele“, ein prächtiges Schwein, buchstäblich eines mit Format. „Laut seiner Papiere ist unser asiatisches Hängebauchschwein ‚Bubbele‘ tatsächlich ein Minischwein.“ Ein Hochzeitgeschenk sei er gewesen, erzählt Susanne Jordan. „Und platzte irgendwann aus jedem gut gemeinten Ställchen. Artgenossen kannte er nicht. Da wir unseren Tieren bestmögliche Lebensbedingungen bieten wollen, haben wir eine rosa-blonde Mini-Dame für ihn gefunden: Sissi. Die beiden sind aktuell noch in der Kennenlernphase. Aber zusehends wird ‚Bubbele‘ vom Depressions- zum Glücksschwein.“