Neuer Schulleiter in Bexbach Ein neuer Chef für die Galileo-Schule

Bexbach · Kai Ulrich ist der neue Leiter der Bexbacher Galileo-Schule. Vor der Sommerpause hat er berichtet, was ihn an seinem Job so reizt und was die Schule in seinen Augen so besonders macht.

01.08.2024 , 17:00 Uhr

Kai Ulrich leitet die Bexbacher Galileo-Schule. Vor der Sommerpause hat er berichtet, was ihn an dem Job reizt und was er hier schätzt. Foto: Ulrike Stumm