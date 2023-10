Das Grubenunglück von Frankenholz Eine Sturzflut aus Feuer, Gas und Qualm

Das Grubenunglück von Frankenholz am 1. Dezember 1897. Die Geschichte fand sich sogar im „Deutschen Lesebuch für Volksschulen, 5. und 6. Schuljahr“, das von 1935 an im Schulunterricht in Gebrauch war. Aufgeschrieben hatte sie Jörg-Hugo Staab, der als Kind die tragische Geschichte des Limbacher Bergmanns Philipp Daniel miterlebt hatte.