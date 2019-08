Kleinottweiler : Daniel Heintz ist neuer Ortsvorsteher von Kleinottweiler

KLEINOTTWEILER Daniel Heintz von der SPD wurde am Mittwoch einstimmig zum Nachfolger seines Parteikollegen Karl-Peter Ranker gewählt. Die Vereidigung zum Ehrenbeamten nahm der scheidende Bexbacher Bürgermeister Thomas Leis vor.

Der neue Ortstvorsteher Heintz ist 55 Jahre alt und arbeitet als Redakteur beim Kreisanzeiger in Homburg. Er ist in Kleinottweiler aufgewachsen und zog vor zwei Jahren in den Ort zurück. „Wir arbeiten hier in Kleinottweiler als SPD sehr eng mit der CDU zusammen. Wir haben das gemeinsame Interesse, die Bürgergespräche im Zuge eines Dorfentwicklungsplanes für Kleinottweiler fortzusetzen. Wir befinden uns zurzeit in einer Umbruchstimmung. Es gibt einige engagierte Arbeitsgruppen, die viel machen“, erklärte Heintz. Er denke da an die Instandsetzung des Geländes Dicke Eiche bis zur Entwicklung in der alten Schule. Es entsteht ein Dorfbegegnungsraum.