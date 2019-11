Polizei sucht nach Zeugen : In Oberbexbach brannte ein Container

In Oberbexbach brannte ein Container. Foto: dpa/Carsten Rehder

Oberbexbach Ein öffentlich zugänglicher Altpapiercontainer, der in der Frankenholzer Straße am Ortsausgang von Oberbexbach steht, hat am Sonntag gegen 00.30 Uhr gebrannt. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer wurde rasch von der Oberbexbacher Wehr gelöscht worden.

Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand sei derzeit unklar. Eine Selbstentzündung könne nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings ausgeschlossen werden, heißt es in der Pressemitteilung der Homburger Polizei weiter, die von Brandstiftung ausgeht.