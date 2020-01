CDU Bexbach : CDU Bexbach schlägt ein „mobiles Bürgerbüro“ vor

Bexbach Bereits im Wahlkampf hatte die CDU Bexbach mehrfach mobile Angebote der Stadtverwaltung, insbesondere für Senioren und mobilitätseingeschränkte Menschen, gefordert. Ein „Mobiles Bürgerbüro“ besuche Menschen, die selbst nicht in der Lage seien, die Dienstgebäude der Verwaltung aufzusuchen, zu Hause oder beispielsweise auch im Seniorenheim, heißt es in der Pressemitteilung der CDU-Stadtratsfraktion.

Bereits heute bearbeite die Verwaltung mit den vorhandenen Möglichkeiten die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb der offiziellen Dienststellen, so Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Klein in einer Pressemitteilung. Im Zuge der fortgeschrittenen Digitalisierung seien jedoch zahlreiche Verwaltungsvorgänge, so zum Beispiel die Beantragung eines neuen Personalausweises, an digitale Voraussetzungen gebunden, die der Stadtverwaltung derzeit nicht zur mobilen Nutzung zur Verfügung stünden.