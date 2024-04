Veranstaltung beginnt am 27. April Camping-Messe in Bexbach: Diese Zusage überraschte den Messechef

45 000 Besucher erwartet der Chef-Organisator auch dieses Jahr – an diesem Richtwert ist auch das Budget orientiert, das mit der Veranstaltung erreicht werden muss. „Die letzten Jahre haben wir das erreicht oder waren knapp davor“, so Wagner, der bei der Stadt Bexbach auch Chef des Fachbereichs „Finanzen und Soziales“ ist. Wobei man sich zu Corona-Zeiten in der Verlustzone bewegt habe, erinnert er. Da war das Nullsummenspiel also nicht aufgegangen. Doch man habe 2023 die Vermarktung erweitert, in Südwestdeutschland, Frankreich und Luxemburg ausgedehnt und so neue Besucher angesprochen.