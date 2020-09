Neues Sportangebot : In der Grünen Lunge darf geturnt werden

Waldemar Eichorn von der TG Saar zeigte die Riesenfelge auf der neuen Anlage. Foto: Sebastian Dingler

Bexbach Am Samstag wurde in Bexbach der Calisthenics-Park. Die Geräte sind für jedermann zugänglich, der etwas für seine Fitness tun möchte.

Von Sebastian Dingler

Calisthenics, das ist das schwierig auszusprechende Wort, das eigentlich aus dem Griechischen stammt und dann auch noch englisch ausgesprochen werden soll. Aus den Begriffen „kalos“ für „schön“ und „sthenos“ für „Kraft“ ist der Begriff zusammengesetzt und bezeichnet ein athletisches Fitnesstraining, bei dem das eigene Körpergewicht für die Übungen verwendet wird.

In Bexbach wurde am Samstag in der Grünen Lunge ein für jedermann offenes Trainingsgelände eröffnet, das offenbar im südwestdeutschen Raum einzigartig ist – so sagte es jedenfalls Bexbachs Bürgermeister Christian Prech (CDU) in seiner Ansprache.

Der aus Wien angereiste Florian Schachner, der mit seiner Firma Barzflex die Anlage gebaut hat, meinte sogar, er kenne kaum eine größere Anlage in Deutschland. Tatsächlich wirkt das Areal auf den ehemaligen Tennisplätzen des TV Bexbach imposant und dürfte sicherlich viele Sportler anziehen. Turnstangen in jeglicher Höhe, Ringe und Klettergerüste laden dazu ein, das eigene Gewicht mal hier oder da hochzuziehen. Zur Eröffnung kam auch die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Nachdem sich ein Redner vor ihr an dem Begriff Calisthenics fast verschluckt hatte, meinte sie, es reiche, wenn sie das einmal sage. Sie sei aber begeistert, vor allem vom weichen Boden: „Wenn man hier stürzt, zieht man sich nicht solche Verletzungen zu wie auf einem harten Boden.“ Gerne habe ihr Ministerium 10 000 Euro zur Anlage beigesteuert.

Markus Schaller (CDU) kam als Vertreter für Landrat Theophil Gallo. Er sagte, heute sei hier etwas geschaffen worden für die Gemeinschaft. Der Kreis habe das Ganze mit 6000 Euro unterstützt. Wie der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Alexander Funk mitteilte, hat die saarländische Sportplanungskommission 20 000 Euro für den Fitnesspark gestiftet.

Christian Prech sagte, die Stadt habe das Gelände nivelliert und den Boden gelegt. Um Vandalismus vorzubeugen, seien Kameras und ein Lichtmast installiert worden, es werde auch ein Sicherheitsdienst patrouillieren. Die Anlage sei ein großartiges Werk für Jung und Alt. „Sport treiben wird in Bexbach groß geschrieben.“

Wie es zur Idee und zur Umsetzung des Calisthenics Parks gekommen war, erzählte der Vorsitzende der Turnvereinigung Oberbexbach, Herbert Bruder. Im November 2018 habe er zum ersten Mal davon gehört, dass es so etwas gibt. Fitness-Trainerin Sandra Thome habe ihn darauf aufmerksam gemacht. Die Frankenholzerin war treibende Kraft hinter dem Bau der Anlage, in Bruder und dem Stadtsportverbandsvorsitzenden Michael Helfen fand sie Mitstreiter für das Projekt. Man habe den Vorstand des TV Bexbach angesprochen, und dieser habe einen Teil der stillgelegten Tennisplätze zur Verfügung gestellt, so Bruder.

Innerhalb von drei Monaten habe man eine Spendensumme von 16 000 Euro einsammeln können; dazu habe es noch eine Crowd-Funding-Maßnahme und die Unterstützung von Sponsoren gegeben. Insgesamt habe die Anlage knapp 90 000 Euro gekostet.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann eröffnete am vergangenen Samstag den Calisthenics-Park in Bexbach. Rechts neben ihr Herbert Bruder, Vorsitzender des TV Oberbexbach, links Bürgermeister Christian Prech. Foto: Sebastian Dingler