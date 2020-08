In Ingweiler : Hecke mutwillig in Brand gesteckt

Einöd-Ingweiler Am Samstag, 8. August, kam es kurz vor 13 Uhr zu einem Brandgeschehen an der Wörschweilerstraße in Ingweiler. Eine etwa 60 Quadratmeter große Hecke neben der Wörschweilerstraße - etwa 100 Meter vor dem Ortseingang von Ingweiler -, stand in Flammen.

Die Hecke befindet sich direkt an dem stark frequentierten angrenzenden Rad-/ Wanderweg und den dortigen Feldern. Die Ausbreitung des Brandes konnte lediglich durch das Einschreiten eines Ersthelfers, der einen Feuerlöscher dabei hatte, verhindert werden. Letztlich wurde der Brand durch die Feuerwehr Bierbach vollständig abgelöscht. Durch den Brand wurden Teile der Hecke, sowie eines Feldes beschädigt. Vor Ort konnten Spuren gesicherte werden, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuten.