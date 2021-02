Kirchen in Coronazeiten : Keine Gottesdienste bis Monatsende in Bexbach

Kirche St. Martin Bexbach Foto: Jennifer Klein Foto: Jennifer Klein

Bexbach Bis Monatsende finden in der katholischen Pfarrei Heiliger Nikolaus in Bexbach keine Gottesdienste statt. Diesen Beschluss hat der Pfarreirat in seiner Sitzung gefasst. „Die Entscheidung ist uns wahrlich nicht leichtgefallen“, sagt Pfarrer Ulrich Weinkötz.

„Denn wir wissen, dass viele Menschen gern wieder in Gemeinschaft einen Gottesdienst feiern möchten und ihn schmerzlich vermissen.“ Doch die nach wie vor herrschenden Kontaktbeschränkungen ließen nach Meinung des Gremiums keine andere Wahl. Hinzu komme der Solidaritätsgedanke. „Geschäfte, Restaurants, Kultureinrichtungen sind geschlossen. Wie können wir dann ruhigen Gewissens eine Heilige Messe feiern?“, meint Pfarrer Weinkötz.

Der Pfarreirat hofft, dass ab dem Wochenende 5./6. März wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass „die Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Das ist für uns die Maßgabe“, betont Pfarrer Weinkötz.