Veranstaltungsstätte am Aloys-Nesseler-Platz geplant Bexbacher Rat bespricht Kulturzentrum

Rund um die Aufstellung des Haushalts herrschte noch Rätselraten, wie das „Schwalbengassenhaus“ und ein neues Kultur- und Veranstaltungszentrum in Bexbach zusammenhängen. Am Donnerstag wird es Klarheit geben. Dann tagt um 17.30 Uhr im Volkshaus Oberbexbach ein letztes Mal der Stadtrat in alter Besetzung. Auf der Tagesordnung: „Schwalbengasse Nr. 11 – Abriss und Neubau des bestehenden Gebäudes sowie Neubau eines Kulturzentrums“. Zunächst wird die Planung des gesamten Objekts beschlossen. Das geschieht noch vor der Konstituierung des neuen Rats am 4. Juli. Es geht auch um den Bau eines Kulturzentrums und den Neubau des Schwalbengassenhauses sowie die Neugestaltung des Aloys-Nesseler-Platzes, so Bürgermeister Christian Prech (CDU).