Bexbach : Feuerwehr-Tag beim Kindersommer

Den Bexbacher Kindersommer am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 12 Uhr, auf dem Aloys-Nesseler-Platz gestaltet die Jugendfeuerwehr Oberbexbach. Sie gibt einen Einblick in den Alltag bei der Feuerwehr. „Bei uns könnt ihr euch die Technik auf den Feuerwehr-Fahrzeugen anschauen und erleben, was die Feuerwehr alles macht.

Anschließend könnt ihr auch gleich ausprobieren, wie es ist ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau zu sein und selbst zum Strahlrohr greifen“, heißt es in der Mitteilung weiter.