Bauantrag eingereicht Discounter-Kette will in den ehemaligen Real in Bexbach ziehen

Bürgermeister Christian Prech (CDU) hatte in der Stadtratssitzung vergangene Woche auf Anfrage eines Bürgers zum Stand der Dinge berichtet, dass eine Nachfolgeregelung in Kürze verkündet werden soll. Wer könnte dort einziehen? Auf unsere früheren Anfragen hatte Edeka abgewunken, Wasgau sich erst vage, dann gar nicht mehr geäußert. Und nur Rewe ein konkretes Interesse bestätigt. Auf Anfrage berichtet Sabine Stachorski von der Rewe-Pressestelle am Montag nun, dass das Unternehmen vergangene Woche bei der Unteren Bauaufsicht des Saarpfalz-Kreises einen Bauantrag eingereicht habe. Die beim Kreis angesiedelte Behörde bestätigt, dass „ein Bauantrag im Juni für die Umnutzung des Real-Gebäudes in Bexbach gestellt wurde“. Aufgrund des Prüfungsumfanges sei „mit einer Bearbeitung von mindestens einem halben Jahr zu rechnen“. Rewe-Sprecherin Sabine Stachorski erklärt: „Wir peilen Ostern 2025 für die Eröffnung eines Supermarktes mit einer Verkaufsfläche von 2900 Quadratmetern an.“ Damit falle Markt fast doppelt so groß aus wie ein Durchschnitts-Rewe. Allerdings füllt er nicht die kompletten, fast 4600 Quadratmeter Verkaufsfläche des Gebäudes aus.