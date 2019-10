Fahndungsaufruf : Vermummte rauben Bexbacher (63) in seiner Wohnung aus

Höchen Beträchtlichen Schaden hat ein Überfallkommando angerichtet, als sie ihr Opfer niedergeschlagen haben.

Mehre tausend Euro Beute haben Unbekannte gemacht, die im Bexbacher Stadtteil Höchen einen Mann in seiner Wohnung überwältigt hatten. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Dienstag (15. Oktober) berichtet, hatten die Täter zuvor an der Haustür geklingelt. Als ihnen das Opfer öffnete, schlug das Überfallkommando sofort zu und setzten den 63-Jährigen außer Gefecht. Dann durchsuchten die Räuber das Einfamilienhaus und sackten Visa- sowie EC-Karten und Münzen der digitalen Währung Bitcoin ein. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Ermittler auf einen fünfstelligen Betrag. Der Überfallene wurde bei dem Angriff nur leicht verletzt.