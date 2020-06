Wünsche und Präferenzen an die Verwaltung melden : Umfrage zum mobilen Bürgerbüro startet

Wünsche und Präferenzen an die Verwaltung melden

Bexbach Unlängst wurde im Stadtrat in Bexbach über die Einrichtung eines „Mobilen Bürgerbüros“ gesprochen. Die Stadtverwaltung arbeitet hierzu nach eigener Mitteilung nun ein Konzept aus. Für Bürgermeister Christian Prech (CDU) und den Stadtrat sei es von zentraler Bedeutung, welche Erwartungen die Bürger an die Verwaltung haben.

Welche Dienstleistungen sollten angepasst werden? Was muss ein mobiles Bürgerbüro können? Welche Möglichkeiten über ein mobiles Rathaus hinaus wünschen die Bürger sich von der Verwaltung?

Die Bexbacher können ihre Anregungen per E-Mail an bgm@bexbach.de senden oder das Formular auf www.bexbach.de nutzen und es an die Stadt Bexbach, Bürgermeister, Rathausstraße 68, 66450 Bexbach schicken. Kontakt auch unter Tel. (0 68 26) 52 91 28.