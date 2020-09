Begrüßung durch Bürgermeister Prech : Bexbach hat zwölf neue Praktikanten

Bexbach Stadtverwaltung bietet freie Plätze in den unterschiedlichsten Dienstbereichen der Stadt.

Die Stadtverwaltung Bexbach gibt in diesem Jahr zwölf jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Praktikum in verschiedenen Fachbereichen abzuleisten. Ein Jahr lang sind die Jugendlichen neben ihrem Schulbesuch als Praktikanten bei der Stadt Bexbach tätig. Neben den Praktikantenplätzen im Verwaltungsbereich stellt die Stadt auch Plätze in den städtischen Kinderhäusern zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.