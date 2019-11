Bexbach : Bexbach gegen Globus-Ansiedlung

Bexbach Die Stadt Bexbach spricht sich in einer Stellungnahme gegen die geplante Ansiedlung des Globusmarktes in Neunkirchen aus. Im Zuge des Raumordnungsverfahren musste die Stadtverwaltung zu dem geplanten Bauprojekt Stellung beziehen.

Wegen der Neuwahl des Stadtrates und der erst nach der Sommerpause erfolgten konstituierenden Sitzung des Rates kam die Stellungnahme jetzt erst auf die Tagesordnung. Kunden seien bereit, im Schnitt bis zu 25 Kilometern zu größeren Verbrauchermärkten zu fahren, heißt es. Die Analyse prognostiziert für Bexbach einen Kaufkraftabfluss in Höhe von 4,8 Prozent im Lebensmittelsegment. Der zu erwartende Abfluss von Kaufkraft würde die Bexbacher Gewerbetreibenden treffen, insbesondere wohl der Realmarkt. „Die Prüfung durch die Verwaltung hat ergeben, dass sich das Vorhaben „Globus SB-Warenhaus“ in Neunkirchen in der Gesamtbetrachtung aller zu berücksichtigenden Faktoren zentrenschädlich auf die Stadt Bexbach auswirken würde“, heißt es abschließend.