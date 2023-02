Zuschuss für die Infrastruktur : Die Stadt Bexbach erhält Bundesgeld für ihre Grundschulen

Bürgermeister Christian Prech, Pfarrerin Sabine Graf, Bereichsleiterin für Kinder und Familien, Sandra Schwartz, und Fachbereichsleiter Finanzen und Soziales, Volker Wagner (von links), trafen sich zum gemeinsamen Termin am Martin-Niemöller-Haus in Frankenholz. Foto: Stadt Bexbach​

Bexbach Bereits 2021 wurde seitens der Stadtverwaltung Bexbach für die Freiwilligen Ganztagsschulen (FGTS) der Grundschulen Frankenholz, Bexbach, Oberbexbach sowie für die FGTS der Waldorfschule Fördermittel beantragt.

Dabei handelt es sich um eine Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau im Bereich der Grundschulkinder sowie um Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zur Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, wie es aus dem Bexbacher Rathaus heißt.

Hintergrund seien die fehlenden Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder, gerade mit Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, der ab 2026 in Kraft tritt, sowie die qualitative Steigerung des Betreuungsangebotes. Durch die Finanzierungshilfe des Bundes an die Länder und Kommunen könnten Angebote des ganztätige Bildungs- und Betreuungsangebot für Grundschüler neu geschaffen oder qualitativ weiterentwickelt, die Umsetzung beschleunigt, die bessere Vereinbarkeit von Familien und Beruf hergestellt und so den Weg zu einem bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung realisiert werden, so die Pressemitteilung der Stadt.

Förderfähig seien Investitionen in den quantitativen und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder, wie beispielsweise Planungsleistungen, Investitionen in Ausstattung und Hygienemaßnahmen sowie Baumaßnahmen. Für die städtischen Freiwillige Ganztagsschulen seien gebäudebezogen diverse Maßnahmen in Höhe von insgesamt 252 237 Euro realisiert: die Ausstattung der Freiwilligen Ganztagsschulen, den Gebäudeerwerb sowie die Sanierung der Gebäuden (FGTS im Martin-Niemöller-Haus in Frankenholz, FGTS Bexbach und Oberbexbach). Förderfähig seien hiervon 219 643 Euro durch Bundes- und Landesmittel. Auf das Förderprojekt wiesen die angebrachten Hinweisschilder an den jeweiligen Gebäuden hin.