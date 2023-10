Steffen Brucker legt Amt in Bexbach überraschend nieder Neuer Behindertenbeauftragter gesucht

Bexbach · Steffen Brucker legt das Amt in Bexbach Ende Dezember nieder – mit dieser Mitteilung überraschte er am Donnerstag den Stadtrat und den Bürgermeister. Zuvor zeigte er in seinem Sachstandsbericht einige Probleme in der Höcherbergstadt auf.

13.10.2023, 19:00 Uhr

Bexbachs Behindertenbeauftragter Steffen Brucker (rechts) beschrieb bei einem Stadtrundgang diesen Mai im Beisein von Bürgermeister Christian Prech (vorne) Probleme für gehandicapte Bürger. Jetzt hat er überraschend sein Amt niedergelegt. Foto: Thorsten Wolf

Von Eric Kolling

Mit einem kleinen Paukenschlag hat die jüngste Bexbacher Stadtratssitzung begonnen: Steffen Brucker, seit 2017 der Behindertenbeauftragte der Stadt, erklärte seinen Rücktritt zum Jahresende – „aus persönlichen Gründen“. Was in der Sitzung auffiel: Zwischen ihm und Bürgermeister Christian Prech (CDU) ging es nicht eben herzlich zu. Etwa dankte Brucker neben den Stadtratsmitgliedern und namentlich vielen Mitarbeitern der Verwaltung „ganz besonders“, nicht etwa Prech, sondern dessen bis Oktober 2019 amtierendem Vorgänger Thomas Leis (SPD). Der Dank an Prech kam später: Er bezog sich aber nur auf die „immer nette Begrüßung zum Anfang der Sitzung“. Der Bürgermeister indes zeigte sich in der Sitzung sichtlich „überrascht“ von Bruckers Schritt, zumal man immer gemeinsame Termine gehabt habe. Prech: „Kann man machen, muss man aber nicht“.