Kerb in Bexbach Betreiber und Besucher mit der Bexbacher Kerb zufrieden

Sehr gut kam ein Flohmarkt an. Über 25 Privatleute hatten ihre zahlreichen, nicht mehr benötigten Artikel aus ihrem Haushalt mitgebracht, um sie den vielen Besuchern am Sonntag anzubieten. Unter den Flohmarkthändlern war auch Stephan Schulz aus Bexbach. „Ich finde die Idee, einen Flohmarkt mit der Kirmes zu verbinden, ganz gut. Aus diesem Grund kommt sicherlich der eine oder andere Besucher mehr nach Bexbach.“ „Ich finde, dass diesmal mehr am Sonntagnachmittag los war, als in den Jahren zuvor.“ Dies stellten auch einige Schausteller fest, wie Chiara Greff, die ein Schatzsucherspiel anbot. „Es war einiges los bei uns auf dem Platz, auch am Samstag“, zeigte sie sich mit dem Andrang und den Besucherzahlen an beiden Tagen zufrieden.