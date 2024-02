Konzert Benefizkonzert vor vollem Haus an der Bexbacher Waldorfschule

Vor der Konzertpause standen die Sängerinnen und Sänger von Sing´n´Swing auf der Bühne und begeisterten zum Beispiel mit „Can you feel the love tonight“ oder „this little light of mine“. Die neue Chorleiterin Austeija Pezelyte führte den Chor mit einem erfrischenden Dirigat, heißt es vonseiten des Verbandes. Weiter ging es nach der kleinen Pause mit dem Ensemble „Maniac“. Hier haben sich vier Freunde zusammengefunden und präsentierten unter anderem „The Rose“ und „Wonderful World“. Vier hervorragend harmonierende Stimmen, begleitet von einer Akustikgitarre. Es folgten aus Einöd die Young Voices mit „So soll es bleiben“ und „Sweet Dreams“ und noch zwei reinen A-Capella-Stücken. Die flotten, dynamischen Lieder wurden vom Chorleiter André Koch dirigiert und ernteten wie die Gesangsgruppen vorher begeisterten Applaus vom Publikum. Den Schlusspunkt im Programm setze der Kinderchor Menschenskinder der Waldorfschule. Unter der Leitung von Jochen Wagner sangen sich die Kinder und Jugendlichen sofort in die Herzen des Auditoriums, so der Verbandssprecher. Begleitet wurde der Chor vom Schulorchester zu ihren Stücken „Jahreszeitenlied“ oder „We are the world“. Als Zugabe hatten die Menschenskinder ihren „Sugar-Blues“, mit Gutzjer für die Zuhörer.