Musik in der Schule : Junge Musiker greifen kräftig in die Saiten

Die Bandklasse (Klasse 5a) der Galileo-Schule in Bexbach beim Üben. Foto: Bill Titze

Bexbach In der Galileo-Gemeinschaftsschule in Bexbach ist das Projekt „Bandklasse“ angelaufen. Fünft- und Sechsklässler sind eifrig beim Instrumentlernen.

Von Bill Titze

„So, vollen Saft geben wir jetzt!“ Bei solchen Worten könnte man meinen, den Angesprochenen fehle es an der nötigen Motivation für ihr Tun. Doch das sieht, oder besser hört sich bei der frisch aus der Taufe gehobenen Bandklasse der Galileo-Gemeinschaftsschule in Bexbach ganz anders an. Denn noch bevor Musiklehrer Juan Arauz Herrera mit den obigen Worten die Stunde eröffnet, können die Fünftklässler ihre Finger kaum von den Tasten ihrer Keyboards lassen.

Doch als der Unterricht beginnt, herrscht pure Konzentration. Diszipliniert versuchen die Nachwuchsmusiker, die Vorgaben ihres Lehrers umzusetzen. Arauz Herrera, der seit 2017 an der Schule unterrichtet, ist deshalb spürbar stolz auf seine Schüler. „Es ist einfach klasse zu sehen, wie sie bei der Sache sind und immer besser werden.“ Dass seine neun Schützlinge an diesem grauen Dezembertag mitten in der Corona-Pandemie so viel Spaß haben, ist nicht zuletzt sein Verdienst. Denn Arauz Herrera hatte die Idee für das Projekt „Bandklasse“, das in diesem Schuljahr gestartet ist.

Bandklasse, das bedeutet insgesamt vier Musikstunden in der Woche für die Heranwachsenden. Das sind zwei zusätzlich zum im Lehrplan ohnehin vorgesehenen Pensum. Der Unterschied zu anderen musikalischen Angeboten wie der Chor-AG oder der Schulband ist, dass die Bandklasse in den Unterrichtsplan integriert ist. Außerdem richtet sie sich in erster Linie an die jüngeren Schüler, denn das Angebot wird einstweilen nur für die Klassenstufen 5 und 6 angeboten. Genutzt werden die zwei zusätzlichen Schulstunden jedoch nicht, um beispielsweise Violinschlüssel zu zeichnen, wie im eher theorielastigen „klassischen“ Musikunterricht an Schulen.

„Sinn des Ganzen ist es, ganz praktisch an den Instrumenten zu üben“, so Arauz Herrera. Rund 13 000 Euro hat die Gemeinschaftsschule aus ihrem Schulbudget investiert, um den Schülern diese Möglichkeit zu bieten. So können sich die insgesamt 29 Fünftklässler nun in verschiedenen Gruppen an Keyboards, Gitarren, Schlagzeug und Bass ausprobieren. Zuvor hatten sie jeweils zwei Prioritäten bezüglich der Instrumente angeben können.

Bei dem Projekt gehe es bei weitem nicht nur um die rein musikalische Bildung, wie Schulleiterin Gaby Schwartz unterstreicht. „Gemeinsam Musik zu machen, stärkt auch die Sozialkompetenz. Außerdem werden zum Beispiel auch Ausdauer oder Konzentrationsfähigkeit gefördert.“ Zwar ist der Unterricht erst wenige Monate alt, doch vor allem was die Ausdauer anbetrifft, scheint der Unterricht schon Früchte zu tragen.