Ab 4. Juli wieder geöffnet : Diese Regeln gelten im Freibad Bexbach

Das Naturfreibad Kirkel und das Solarfreibad Limbach sind seit dieser Woche wieder geöffnet, jeweils von 9 bis 20 Uhr. Hygieneregeln und Details findet man unter www.kirkel.de. Die Kapazitätsgrenze beträgt im Naturfreibad 1000 und im Solarfreibad 700 Badegäste. Eintrittskarten bekommt man an den Kassen. In bestimmten Bereichen müssen Masken getragen werden.

In Homburg steht die Entscheidung noch aus, ob man im Kombibad bald wieder schwimmen kann. Darüber soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend, 2. Juli, befinden. Allerdings wollte man bereits mit vorbereitenden Arbeiten im Bad beginnen, sodass man bei einer positiven Entscheidung des Rats am 6. Juli öffnen könnte. Das hatte der Aufsichtsrat der Homburger Bäder-Gesellschaft beschlossen.