Auszeichnung Awo-Krippe und Hort Bexbach sind jetzt Fairtrade-Einrichtungen

52 Kindern vermittelt die Awo nachhaltige Inhalte, was jetzt von der Fair Trade Initiative auch öffentlich anerkannt wurde. Ingrid von Osterhausen von der Initiative überreichte die Urkunden vor allem an die Kinder, denn die waren von Beginn an in den Zertifizierungsprozess eingebunden. „Mich hat besonders beeindruckt, dass ihr selbst Papier geschöpft habt“, sagte von Osterhausen.