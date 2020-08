Polizei : Zeugen gesucht: Autofahrer rammt Gartenmauer

Bexbach In der Zeit zwischen vergangenem Freitag, 21. August, 13.15 Uhr und Samstag, 22. August, 9.30 Uhr, kollidierte in der Oberen Hochstraße 166 in Bexbach ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer zu dem Wohnanwesen zugehörigen Gartenmauer.

Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen, so die Polizei in ihrer Mitteilung. An der Mauer entstand Sachschaden.