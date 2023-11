Ausverkauftes Konzert von Marcal Adam im Bexbacher Kulturbahnhof Gelungener Abend vor vollem Haus

Konzertabend im Kulturbahnhof Bexbach: Obwohl der zweite Chansonabend mit Marcel Adam und seinem Sohn Yann Loup erst eine halbe Stunde später beginnt, sind die Stuhlreihen im großen Raum bereits komplett gefüllt. Die Vorfreude auf den Auftritt des bekannten Duos ist groß. Marcel Adam ist ein bekannter Mundartdichter, Sänger, Komponist und Entertainer. Und in Bexbach hat er quasi an diesem Abend ein Heimspiel, gestaltete er doch mehr als 30 Jahre den musikalischen Rahmen des Bexbacher Primeurabends. 2022 wurde der Primeur- erfolgreich in einen Chansonabend umgewandelt.