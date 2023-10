Pilzausstellung Bexbach 240 Pilzarten aller Farben und Formen

Zu den vielfäligen Aufgaben und Veranstaltungen der Pilzfreunde Saarpfalz gehört einmal im Jahr eine Ausstellungs- und Infoveranstaltung, bei der alle Interessenten über Arten von Pilzen, essbare- und giftige Pilze und alles Wissenswerte rund um die Pilze erfahren. Das Interesse in der Bevölkerung ist groß, wie der Verein am vergangenen Samstag und Sonntag bei seiner Pilzausstellung im evangelischen Gemeindehaus in Bexbach festhalten konnte.