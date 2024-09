Stadt Bexbach will Gebühren senken Gastronome sollen entlastet werden

Ende Dezember des vergangenen Jahres hat der Bexbacher Stadtrat einstimmig die „Satzung der Stadt Bexbach über Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen“ beschlossen. Damit wurde unter anderem festgelegt, was Geschäftsleute oder Gastronomen an die Stadt zahlen müssen, wenn sie im öffentlichen Raum gewerblich aktiv werden – so im Bereich der Außengastronomie oder als Marktbeschicker. Diese Satzung hat wohl nun zu einigen Beschwerden geführt, mit Blick auf deutlich angestiegene Gebühren. Das wiederum rief am Donnerstagsabend den Bexbacher Stadtrat auf den Plan, der sich dazu ursprünglich mit zwei inhaltlich nahezu deckungsgleichen Anträgen befassen sollte.