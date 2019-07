In der Bliestalstraße in Bexbach : Frau entdeckt Würgeschlange auf der Straße

Eine Tigerpython wie diese auf dem Foto wurde in Bexbach eingefangen. Unser Bild zeigt ein Exemplar, das in einem Zoo lebt. Foto: picture-alliance/ dpa/Ronald Wittek

Bexbach So ein Einsatz fällt auch für die Feuerwehr in die Kategorie „ungewöhnlich“ und alles andere als alltäglich. Am vergangenen Donnerstagabend, 27. Juni, musste der Löschbezirk Bexbach-Mitte ausrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken