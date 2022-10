Orientierungslauf : Anne Kästner gewinnt Silber

Oberbexbach Orientierungslauf: Saar-Mannschaft belegt beim Länderkampf in Hessen Rang fünf.

13 saarländische Teilnehmer waren bei der deutschen Meisterschaft im Sprint-Orientierungslauf in Hamburg am Start. In der Altersklasse D 16 lag die Nationalläuferin Anne Kästner von der TV Oberbexbach im ersten Streckenteil in Führung, wurde am Ende hinter ihrer Nationalmannschaftskollegin Stanja Lindig aus Dresden aber Zweite. Fünfte Plätze gab es für die Oberbexbacher Klaus van Bentum (H 18) sowie Anja Kästner (D 45).

Beim Jugend- und Junioren-Länder-Vergleichskampf hat das Saarland in Hessen unter den 16 Bundesländern in der Gesamtwertung hinter Sachsen, Bayern, Niedersachsen und Berlin den fünften Platz erreicht. In der Einzelwertung trugen Jacob Imsbweiler (H12) und Anne Kästner (D 16) in den Sieg davon. In der nicht in die Punktwertung eingehenden Altersklasse H 10 siegte mit Friedrich Bellaire ebenfalls ein Saarländer. Die Staffel um Faddej Matin, Anne Kästner und Vincent Becker, die als einzige der topplatzierten Mannschaften mit einem Mädchen in der Jungen-Konkurrenz lief, wurde in der H 16 hinter der bayerischen Staffel Zweite.