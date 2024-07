Geplanter Standort fürs Gewerbegebiet Ost in Bexbach Die Angst vor einer Abholzung kursiert

In der Höcherbergstadt soll ein neues Gewerbegebiet entstehen, das den dringenden Bedarf an Ansiedlungsflächen für Industrie deckt. Doch dort, wo es an der Kleinottweilerstraße entstehen soll, liegt zum großen Teil noch Wald. Ein Punkt, der schon bei der entsprechenden Stadtratssitzung für Kritik sorgte. Dort führten mehrere Stadträte vor Augen, wie ein gewaltiger Kahlschlag mit anschließender Nichtnutzung aussehen könnte: Wie auf dem Fiege-Gelände in Homburg, zwei Autominuten vom Bexbacher Plangebiet entfernt. Dort waren 17 Hektar Wald zerstört worden, damit sich der Logistiker Fiege ansiedelt. Was in der Praxis weiter auf sich warten lässt.