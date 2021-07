Andrea Heitz ist Dogwalkerin in Bexbach : Mit der Hunde-Bande morgens auf Tour

Bexbach/Homburg Andrea Heitz aus Bexbach ist Dogwalkerin. Sie geht mit Hunden Gassi, wenn ihre Besitzer dies nicht können, weil sie etwa arbeiten oder krank sind. Ihr Ausführservice ist ziemlich gefragt.

Wenn kleine Steppkes sagen, sie wollen später mal Feuerwehrmann werden oder wahlweise Lehrer, vielleicht auch noch Kranführer, dann sind Eltern vielleicht nicht restlos davon überzeugt, dass das nun gerade das Richtige ist. Aber immerhin kann so gut wie jeder mit diesen Berufsbildern etwas anfangen. Später wechseln die Interessen dann eher Richtung Fußballprofi oder PC-Spiele-Programmierer beziehungsweise -Tester. Was auch nicht immer für begeistertes „Ja, super“ sorgt. Aber für den Berufswunsch: „Gassigeher“ oder „Gassigeherin“ erntet man vermutlich eher verständnislose Blicke.

Dabei ist das durchaus gefragt. Denn es gibt viele Menschen, die zwar gerne einen Hund als Haustier halten, doch aus zeitlichen oder aus körperlichen Gründen nicht immer dazu in der Lage sind, ihren Vierbeiner so auszuführen, dass dieser zufrieden und ausgelastet ist.

Genau hier kommen dann die Dogwalker, so die etwas trendigere Bezeichnung für die Hunde-Ausführer, ins Spiel. In großen Städten ist das nichts Besonderes mehr. Da kann man wählen zwischen Anbietern, die Menschens-Köter oder Fellnasen-Service heißen.

In unserer Region ist das eher weniger verbreitet, die Nachfrage ist jedoch durchaus vorhanden. Andrea Heitz bietet in Bexbach so einen Gassiservice an. „Die Idee war aus der Not heraus geboren“, sagt sie. Ihre Hundepension in Wiebelskirchen habe sie wegen diverser neuer Auflagen nicht fortführen können. Und ihren alten Beruf gab es da sowieso schon nicht mehr: 15 Jahre hatte sie als Fotolaborantin in St. Wendel gearbeitet, bis das Labor geschlossen wurde und sie mit 350 weiteren Leuten auf der Straße stand. Auch damals habe sie nichts zu verlieren gehabt. Zunächst mit einer Freundin, dann später alleine, setzte sie schließlich ganz auf die Hundepension. Bis es auch hier nicht mehr weiterging. Doch generell lag ihr diese Richtung: „Ich wollte weiter was mit Hunden machen.“

Da sei ihr der Gedanke gekommen, es doch als Dogwalkerin zu probieren – vom Elternhaus in Bex­bach aus. In Deutschland sei das in der Fläche eher noch unbekannt. Aber die Idee gefiel ihr, sie meldete ihr Gewerbe an, erstellte eine Internetseite, beklebte ihr Auto mit Werbung – die Geburtsstunde der Hundebande schlug dann richtig Anfang 2020. Dann sei leider Corona gekommen, sagt sie.

Info Der Dogwalking-Service von Andrea Heitz Es gibt viele Gründe, warum Besitzer ihren Hund nicht ausführen können: Weil sie arbeiten, erkrankt sind, als Alternative zu einer Hundetagesstätte, zum Beispiel. Genau hier kommt ein professioneller Gassiservice ins Spiel. Natürlich habe das seinen Preis, sagt Andrea Heitz, die das in ihrer „Hundebande Saar“ für Bexbach und Umgebung, auch für Teile Homburgs, in Limbach, Altstadt sowie in Wellsweiler, Wiebels­kirchen, Hangard und Münchwies anbietet. In die Preise sie alles ein­kakuliert, sagt sie: abholen, Gassi gehen, zurückbringen, Versicherung und das spezielle Equipment. Eine einmalige Tour kostet zum Beispiel 28 Euro. Pakete mit mehreren und regelmäßigen Touren sind dann pro Ausflug günstiger. Näheres erfährt man im Internet unter www.hundebandesaar.de

Einige Stammkunden aus alten Zeiten habe sie noch akquirieren können, der ein oder andere habe das Angebot noch neu genutzt. Am 16. März war dann aber „wieder Schicht im Schacht“.

Nach dem ersten Schock läuft es aber mittlerweile gut. Auch wenn es gerne noch ein paar Kunden mehr sein dürfen.

Info Ausbildung für Hundetrainer Das Canis-Zenturm für Kynologie wurde von den Forschern Eric Zimen und Michael Grewe gegründet. Kynologie ist die Lehre von Rassen, Zucht, Pflege, Verhalten und Erziehung und Krankheiten der Haushunde. Auch Andrea Heitz lernte hier. Es geht dabei um das Verhalten des Hundes, wie diese Tiere lernen („eben nicht wie ein Mensch“), über genetische Grundlagen, artgerechte Haltung und vieles mehr. www.canis-kynos.de

Und wie sieht ihr Tagesablauf als Dogwalkerin aus? Ihre Zöglinge holt sie zwischen 9 und 10 Uhr am Arbeitsplatz oder bei Herrchen und Frauchen zu Hause im Auto ab, das dafür speziell ausgestattet ist, etwa mit Transportboxen. Sie habe ein bestimmtes Einzugsgebiet, schon deswegen, damit die Hunde nicht zu lange im Auto sitzen müssen. Sind alle an Bord, dann geht es zum Auslaufort. Für ihr Touren sucht sie nämlich immer unterschiedliche Stellen aus, dort, „wo es schön ist“. Mindestens eineinhalb Stunden ist sie dann unterwegs, zwischen vier und sieben Hunden sind mit dabei. „Das muss schon passen und harmonieren“, betont sie. Alter und Größe der Tiere spielen dabei natürlich eine Rolle. Und die Tiere müssen sich vertragen. Die Touren seien dann an die jeweilige Gruppe angepasst. Die Hunde sollen unbeschadet, ausgepowert und glücklich von ihrem Ausflug zurückkommen. Das ist ihr wichtig. Ist ein Hund sehr alt oder vielleicht auch zu jung, dann sind auch Exta-Touren möglich.

Wer seinen Hund abgeben möchte, der muss mit etwas Vorlauf rechnen. Zunächst lerne sie die Leute kennen, führt ein Vorgespräch, erläutere ihre Regeln, auch die Hygienevorgaben. So können sich alle erst einmal „beschnuppern“. Und dann geht es natürlich um den Schützling. „Ich lerne die Hunde gerne in ihrer Umgebung kennen“, sagt Andrea Heitz. Danach nehme sie den Hund mit auf eine Probetour, erst dann werde entschieden – von beiden Seiten.

Im Moment laufe sie eine Tour am Vormittag, nachmittags stehe dann Einzeltraining und Ernährungsberatung für Hunde auf dem Programm.

Und wie wird man nun zur Hundespezialistin? Schon mal nicht einfach so. Hunde gehörten in ihrer Familie immer mit dazu. Später hatte sie eigene Hunde. Sechs waren es einmal, vier sind mittlerweile gestorben, zwei sind ihr geblieben. Hier konnte sie viele Erfahrungen sammeln. Sie ist eben ein Hundemensch. Daneben setzte sie auch auf eine Ausbildung beim Canis-Zentrum für Kynologie.

Zillo genießt den Ausflug. Aktuell ist der jüngste Hund, der mit auf Gruppen-Tour geht, 5 Monate alt und die älteste Hündin 12 Jahre. Foto: Andrea Heitz