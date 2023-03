Ärger um Airsoft-Spiele Klage gegen Stadt Bexbach zurückgezogen – doch es bleiben offene Fragen

Der Krach um militärische Live-Strategiespiele auf der früheren Schießanlage der Bundeswehr in Kleinottweiler erhitzt seit Anfang 2020 die Gemüter. Gerade Anwohner und Spaziergänger in dem Bereich zeigten sich alles andere als erfreut, die durchführende Airsoft-Interessengemeinschaft (IG) Saarpfalz um Sprecher Christoph Schaum konnte den Ärger nicht nachvollziehen. Auch eine Vorstellung der Spiele und anderer gesellschaftlicher und sozialer Aktivitäten der IG bei einem Bürgergespräch in Kleinottweiler Anfang 2020 brachte keine Entspannung.