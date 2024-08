Bexbach Aero-Club feiert emotionales Flugplatzfest

Hinter den Organisatoren des Aero-Clubs Bexbach liegt das vielleicht emotionalste Flugplatzfest der Vereinsgeschichte. Dass der Verein am vergangenen Samstag und Sonntag auf seinem Heimatgelände in der Nähe des Bexbacher Blumengartens anlässlich seines 75. Jubiläums seit der Neugründung im Jahr 1949 feiern konnte, war vor einiger Zeit noch nicht absehbar gewesen. So hatte in Bexbach seit 2016 kein Flugplatzfest mehr stattgefunden. Über Jahre hinweg war das Vereinsgelände quasi verwaist gewesen. Erst zu Beginn dieses Jahres war es dann wieder zum Leben erwacht. Der Aero-Club hatte davor in Zweibrücken eine zwischenzeitliche Heimat gefunden. Der Verein musste Ende 2016 seinen Flugzeugpark sowie den Flugbetrieb auf den Flugplatz Zweibrücken verlagern. Grund dafür war, dass zwei Grundstücksbesitzer dem Verein die Pachtverträge für ihre Grundstücke gekündigt hatten. Diese Grundstücke verlaufen mitten über die Start- und Landebahn. Gegen beide Grundstückseigentümer hat der Verein mit Erfolg vor Gericht geklagt. In beiden Fällen wurden die Grundstückseigentümer dazu verurteilt, ihre Grundstücke dem Verein auch weiterhin zur Verfügung zu stellen.